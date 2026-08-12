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عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی در حاشیه نشست بریکس در دیدار با رئیس بانک مرکزی هند درباره استفاده از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه برای تقویت تعاملات پولی و بانکی ایران و هند توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دو طرف در این دیدار درباره مهمترین تحولات اقتصادی و مالی بینالمللی، ظرفیتهای همکاری میان نظامهای بانکی دو کشور و راهکارهای تقویت تعاملات پولی و بانکی ایران و هند تبادل نظر کردند.
همچنین بر اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه، استفاده از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه و استمرار رایزنی میان بانکهای مرکزی دو کشور در راستای تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی تأکید شد.
این دیدار در حاشیه نشست بریکس و با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی و بانکی میان کشورهای عضو و تقویت هماهنگی در مواجهه با تحولات اقتصاد جهانی انجام شد.