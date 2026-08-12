به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه گفت: پرونده کالا قاچاق انواع شیرآلات ساختمانی به ارزش ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

غلامی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیون و ۷۱۲ هزار ریال معادل یک برابر ارزش تخلف جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی مأموران نیروی انتظامی شهرستان سربیشه در بازرسی از یک محوطه در منطقه ویژه، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.