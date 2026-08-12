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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۱ مرداد را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
یک اتفاق غیرمنتظره در ویسکانسین، محدودیتهای چپگرایی را نشان میدهد
شکست فرانچسکا هونگ در انتخابات مقدماتی دموکراتها برای فرمانداری، انتظارات را زیر پا گذاشت و شاید نشان داد که موج سوسیالیستی دموکراتیک نمیتواند فراتر از مراکز شهری برسد.
با تخلیه مخفیانه ترامپ، ایر فورس وان تهدید شده به یک طعمه پرنده تبدیل شد
در پاسخ به تهدیدی علیه جت در ماه گذشته، رئیس جمهور به طور مخفیانه در یک کانتینر پذیرایی خارج شد. اما هواپیما به هر حال با کارکنان دولت و خبرنگاران به آسمان فرستاده شد.
گفته میشود ایران از جزئیات حضور ترامپ در اجلاس ناتو مطلع بوده است
ایالات متحده جریانهای متعددی از اطلاعات، از جمله یک تهدید بالقوه که شامل موشکهای شانهای میشد، دریافت کرد.
واشنگتنپست
دولت ترامپ حداقل ۹۰۰ میلیون دلار برای ساخت و ساز کاخ سفید هزینه خواهد کرد
بر اساس بررسی پست از قراردادهای محرمانه، برچسب قیمت بسیار بزرگتر از آنچه قبلا گزارش شده است، است و مالیات دهندگان بیشتر آن را پوشش میدهند.
دستیاران نزدیک ترامپ، اما نه هیچ یک از مقامات کابینه - کامیون پذیرایی مخفیانه را جابجا کردند
به گفته یک مقام آمریکایی، معاون رئیس کارکنان کاخ سفید، دستیار اجرایی او و مدیر عملیات دفتر بیضی شکل، رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکردند.
رویترز
دموکراتها کراولی میانه رو در ویسکانسین را انتخاب کردند، زیرا متحد ترامپ در مینه سوتا شکست خورد
دیوید کراولی در یک رقابت تنگاتنگ برای انتخابات مقدماتی فرمانداری دموکرات ویسکانسین، سوسیالیست دموکرات فرانچسکا هونگ را شکست داد، رایای که از نزدیک دیده میشود به عنوان آزمونی کلیدی برای جذابیت نامزدهای مترقی در ایالت میدان نبرد تلقی میشود.
حملات جدید به کشتیرانی در حالی که مذاکرات جنگ با ایران به بن بست جدیدی وارد شده است
همزمان با کمرنگ شدن چشمانداز پایان جنگ ایران و اعلام تهران بر روی بسته ماندن تنگه هرمز، در شرایطی که ایالات متحده آمریکا قرار دارد، آن را پذیرفته، دولت و حوثیهای یمن که شرکت ایران هستند، شرکتهای فعال در کشتیرانی گزارش میشوند.
دارلین گراهام، خواهر لیندسی گراهام، به دور دوم انتخابات مقدماتی سنای جمهوریخواهان در کارولینای جنوبی راه یافت.
طبق پیشبینیهای رسانهها، دارلین گراهام، خواهر لیندسی گراهام، روز سهشنبه پس از مرگ برادرش، به دور دوم انتخابات راه یافت تا نامزد حزب جمهوریخواه برای کرسی سنای ایالات متحده از ایالت کارولینای جنوبی در انتخابات ماه نوامبر شود.
آسوشیتدپرس
سیاست
دیوید کراولی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای فرمانداری ویسکانسین، فرانچسکا هونگ، نامزد پیشرو را شکست داد.
کراولی که برای تبدیل شدن به اولین فرماندار سیاهپوست ویسکانسین رقابت میکند، خود را به عنوان بهترین نامزد برای پیروزی در ماه نوامبر در برابر تام تیفانی، نماینده جمهوریخواه ایالات متحده، که مورد تایید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است، معرفی کرد.
ترامپ میگوید سرویس مخفی و ارتش به دلیل تهدید میخواستند او را از هواپیمای رئیس جمهور در ترکیه پیاده کنند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا میگوید که پس از سفر ماه گذشته به ترکیه، از ایر فورس وان خارج شد، زیرا سرویس مخفی و ارتش او را به دلیل تهدید میخواستند که با هواپیمای دیگری سوار شود.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) قصد دارد به افسران دستکشهایی بدهد که میتوانند شوک الکتریکی دردناکی ایجاد کنند.
افسران اداره مهاجرت و گمرک ممکن است به زودی با دستکشهایی تجهیز شوند که میتوانند شوکهای الکتریکی دردناکی را ایجاد کنند که به منظور جلب رضایت افراد مبارز است.
دهیل
طرح ترامپ برای غزه و هیئت صلح با ضرباهنگ کندی مواجه هستند
ترامپ تقریباً ۹ ماه پس از تلاشش برای تغییر نوار غزه، با مشکلات متعددی روبروست.
جمهوریخواهان نگرانند که زمان دستور کار ترامپ با کنگره رو به اتمام باشد
تعطیلی پنج هفتهای سنا در ماه اوت، مبارزات سیاسی بزرگی را برای ماه سپتامبر و جلسه اضطراری پس از انتخابات باقی میگذارد و تلاشی را برای دستیابی به حداکثر دستور کار رئیس جمهور ترامپ، قبل از اینکه جمهوریخواهان احتمالاً کنترل کامل کنگره را از دست بدهند، آغاز میکند.
والاستریتژورنال
با شکست فرانچسکا هونگ در ویسکانسین، موج چپگرایان متوقف شد
سوسیالیست دموکرات در نظرسنجیهای اخیر پیشتاز بود، اما دیوید کراولی، مدیر اجرایی شهرستان میلواکی، با موجی از ترقیخواهان مقابله کرد.
ایران با تبدیل شدن به یک «اقتصاد بقا» در حال مقابله با فشار آمریکا است
نکات کلیدی انتخابات: آشفتگی دموکراتیک و رکود ترامپ
یک سوسیالیست در انتخابات مقدماتی فرمانداری در ویسکانسین شکست سختی خورد، قدرت ترامپ در کارولینای جنوبی و مینه سوتا محک خورد و یک دموکرات مسنتر در کنتیکت برکنار شد.
فاکسنیوز
پس از سقوط نامزد سوسیالیست در مقدماتی میدان نبرد، تشکیلات دموکرات واکنش نشان داد
دیوید کراولی در انتخابات مقدماتی فرمانداری دموکرات ویسکانسین، فرانچسکا هونگ، عضو DSA را شکست داد و یک انتخابات عمومی را در برابر نماینده تام تیفانی برگزار کرد.
«دیوار آتش» ترامپ علیه سوسیالیسم در ایالت میدان نبرد، جواز انتخابات را به دست میآورد
تام تیفانی نامزد فرمانداری حزب جمهوریخواه در ویسکانسین شد و انتظار میرود در انتخابات نوامبر با سوسیالیست دموکرات فرانچسکا هونگ روبهرو شود.
دموکراتها برای ششمین بار تلاش میکنند فرماندار محبوب جمهوریخواه را که به هریس رأی داده بود، برکنار کنند.
دموکراتهای ورمونت نامزد خود را برای به چالش کشیدن فرماندار جمهوری خواه فیل اسکات، که به دنبال ششمین دوره فرمانداری ایالت آبی تیره است، انتخاب میکنند.
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
ترامپ قادر به تحمیل اراده خود در خاورمیانه نیست؛ پس از تهدیدهای نظامی، رویکردی آرام با ایران اتخاذ کرد
رهبر ایران چندین فرمانده را در ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران منصوب کرد
صدور حکم اعدام علیه بشار اسد و چهرههای نظام سابق سوریه
روزنامه الشروق
وزیر دفاع پاکستان: واشنگتن و تهران به تفاهم در مورد صلح نزدیک میشوند
ترامپ: سه گزینه برای مقابله با ایران داریم، از جمله افزایش حملات؛ عراقچی: نشان دادهایم که نیرویی شکستناپذیر هستیم
وزیر دارایی مصر: مصر طی ۱۰ سال ۲۵.۳ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است
ترامپ: قدرت لابی اسرائیل در واشنگتن رو به کاهش است
جنبش صلح اکنون: نتانیاهو تشکیلات خودگردان فلسطین را به سمت فروپاشی و الحاق کرانه باختری بدون اعلام رسمی سوق میدهد
ترور مدیر اطلاعات نظامی در بنغازی
روزنامه الیوم السابع
رهبر ایران تغییرات گستردهای در فرماندهی ارتش، سپاه پاسداران و بسیج انجام میدهد
زلزله ۷.۴ ریشتری کلمبیا را به عصر حجر بازگرداند
قاهره از افتتاح خطوط هوایی مستقیم روسیه به فرودگاههای برج العرب و العلمین استقبال میکند
روزنامه الجمهوریه
نیروهای مسلح فعالیتهای یک شبکه جنایی فراملی را خنثی میکنند
مصر اقدام کلمبیا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جولان اشغالی سوریه را محکوم کرد
ترامپ خواستار «غرامت» میشود؛ عراقچی رفع محاصره دریایی و توقف تخلفات را شرط میگذارد
پیشرفت جدید در مذاکرات هرمز با عمان علیرغم کاهش ترافیک دریایی
نیروهای اشغالگر اسرائیل به گلوله باران توپخانهای و تیراندازی در امتداد خط زرد در نوار غزه ادامه میدهند
بقایای شهر گمشده «آسیلا» در شمال سینا کشف شد؛ دریچهای به شبکه جادهای تاریخی که مصر را به مشرق عربی متصل میکرد
روزنامه الوفد
افزایش میزان خودکشی، نیروهای اشغالگر را درهم میکوبد
تنگه هرمز، برگ برنده
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی اکسپرس
اندی برنهام موضع قبلی خود مبنی بر اینکه «امکان جلوگیری از آزادی زودهنگام دو فرد محکوم در پرونده قتل افسر پلیس وجود ندارد» را پس گرفته و تغییر داده است
فایننشال تایمز
قطعهسازان خودرو در چین به شکلی چراغخاموش کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین صنعت خودروی اروپا به دست آوردهاند؛ امری که موجب هشدار و نگرانی سیاستگذاران اتحادیه اروپا و مدیران خودروسازی شده است
دیلی تلگراف
تمامی فرماندهان پلیس بریتانیا با امضای نامهای مشترک از اندی برنهام خواستهاند از هر اقدامی که منجر به متوقف کردن آزادی زودهنگام قاتلان افسر پلیس، «اندرو هارپر»، میشود استفاده کند
دیلی میل
اندی برنهام اعلام کرده است که مناطق مرفه و طبقه متوسط نیز — و نه فقط محلات کمدرآمد — باید سهمی از پذیرش پناهجویان را بر عهده بگیرند
تایمز
فرماندهان پلیس از اندی برنهام میخواهند اطمینان حاصل کند که امنیت شهروندان در برابر هزاران مجرم خطرناک و خشن حفظ خواهد شد
گاردین
این روزنامه نیز خبر اصلی خود را به جنجالهای مربوط به طرح آزادی زودهنگام زندانیان اختصاص داده است؛ اتحادیهها هشدار دادهاند که این طرح پرحاشیه میتواند خطر آزادی اشتباهی برخی زندانیان را افزایش دهد
آی پیپر
بریتانیا در آستانه ثبت گرمترین تابستان تاریخ خود قرار دارد و هشدارها نشان میدهد که خشکسالی میتواند موجب افزایش قیمت مواد غذایی و خواربار شود
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
ریانووستی
ترامپ اعلام کرد وضعیت مربوط به ایران بهخوبی پیش میرود و آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد
ترامپ پس از دریافت اطلاعاتی از اسرائیل درباره احتمال حمله، هواپیمای خود را تغییر داد
فروش خودروهای داخلی و چینی در روسیه تقریباً به سطح برابری رسیده است
سوئیس فهرست تحریمهای ضدروسی خود را گسترش داد
قزاقستان در ماه ژوئیه به دلیل محدودیتهای اعمالشده بر خط لوله CPC، بخشی از صادرات نفت خود را تغییر مسیر داد
وزگلیاد
قیمت گاز در اروپا تقریباً به ۷۲۰ دلار رسید
در پی حملات اوکراین در کریمه، یک غیرنظامی کشته شد
نیروهای روسیه یک پایگاه سوخترسانی در بندر اودسا را منهدم کردند
جیدی ونس از زلنسکی خواست حملات به تأسیسات CPC در دریای سیاه را متوقف کند
پس از حملات نیروهای روسیه، برق در بخشهایی از اودسا قطع شد
ایزوستیا
پنتاگون کشته شدن ۱۵۳ غیرنظامی در یمن در پی حملات آمریکا را تأیید کرد
پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۰۲ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف کشور سرنگون کرد
در حملات اوکراین در استان کراسنودار، دو نفر کشته و ۱۲ نفر مجروح شدند
ژاپن در پی آزمایش موشک بالستیک کره شمالی، به پیونگیانگ اعتراض کرد
در پی سقوط یک هواپیمای ترابری سبک در نزدیکی سامارا، یک نفر مجروح شد
کامرسانت
وزارت دفاع بریتانیا خواستار ازسرگیری روابط و تماسها با روسیه شد
آمریکا حمله به یک کشتی با پرچم پاناما در خلیج عمان را تأیید کرد
در پی حملات پهپادی در آناپا و گلندژیک، چند ساختمان مسکونی آسیب دیدند
هزینه عبور کشتیها از کانال پاناما به دلیل عوامل مرتبط با ایران و تغییرات اقلیمی ۱۶ برابر افزایش یافت
سفارت روسیه اعلام کرد مقامات رومانی تکههای فوم را بهعنوان بقایای پهپادهای روسی سرنگونشده معرفی کردهاند
نزاویسیمایا گازتا
وزارت کشور لهستان اعلام کرد بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون شهروند اوکراینی در این کشور حضور دارند
مقامات ایران به آمریکا اعلام کردند تحت چه شرایطی حاضر به بازگشایی تنگه هرمز هستند
ترامپ گفت روسیه با آزادی گیلمن به دلایل بشردوستانه موافقت کرده و واشنگتن از این تصمیم قدردانی میکند
سرگئی سوبیانین اعلام کرد جمهوری خلق دونتسک به چهلوهفتمین منطقه روسیه تبدیل شده که از پورتال تأمینکنندگان مسکو استفاده میکند
ولادیمیر پوتین درباره تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی سؤال کرد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
آکشام
برای باند وقتفروشان ویزا، دیگر جایی نیست!
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به ترکیه میآید
آیدینلیک
محتوای توافق سه جانبه اعلام و به مجلس ارائه شود
حمله به روند یکپارچگی در سوریه
جمهوریت
نمایندگان حزب عدالت و توسعه خواستار تحکیم شدند
حزب جدید ۵۴ رأی مخالف داد
دیلی صباح
سیاست «ترکیه بدون تروریسم» یک دستاورد مهم دیگر به دست آورد
ترامپ خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران شد؛ امیدها برای توافق درباره هرمز کمرنگ میشود
دنیا
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به ۴۰.۱ درصد افزایش خواهد یافت
ژئوپلیتیک مسیر را تعیین میکند؛ نگاهها به دادههای آمریکا است
قرار
ترامپ با خودروی حمل غذا ربوده شد
ملیت
اردوغان با عباس درباره فلسطین گفتوگو خواهد کرد
اکنون نگاهها به میدان است
تورکگون
توافق تاریخی در مجلس
در مسیر «ترکیه بدون تروریسم» دروازهای گشوده شد
ینی آکیت
دوگانه بازی کردند
رزمایشی که اسرائیل را نگران کرد
ینی آسیا
قانون چارچوب از مجلس گذشت
تردیدها درباره توافق سه جانبه باید برطرف شود
ینی بیرلیک
نگاهها به میدان است
اردوغان یک سخنرانی تاریخی خواهد داشت
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
آج نیوز
ادعای وزیر دفاع پاکستان: ایران و آمریکا به تفاهم بسیار نزدیک هستند
نیروی دریایی آمریکا یک کشتی تجاری عازم ایران را هدف قرار داد
اولتیماتوم ۷۲ ساعته اتحادیه کامیون داران پاکستانی به دولت برای تغییر سیاست قیمت گذاری سوخت
محسن نقوی با رئیس جمهور ایران دیدار کرد / احتمال بازگشایی تنگه هرمز وجود دارد
جیو نیوز
ادامه روند صعودی قیمت نفت در بازار جهانی / هر بشکه مجددا ۸۹ دلار شد
سپاه پاسداران انقلاب: ادامه تهدیدات به منزله هدف قرار گرفتن تمامی زیرساختهای آمریکایی و همچنین اینترنتی منطقه است
انصار الله یمن مدعی هدف قرار دادن یک کشتی عربستانی دارای محموله نظامی شد
ایران: تنگه هرمز تازمانی که آمریکا شرایط ما را کاملا نپذیرد بسته خواهد ماند
دیلی جنگ
اعتراف پنتاگون: در حملات یکسال گذشته نیروی هوایی آمریکا به یمن، ۱۵۳ شهروند این کشور کشته شدهاند
زلزله ۴.۳ ریشتری مناطق «ژوهب» و «چمن» در ایالت بلوچستان پاکستان را لرزاند
رئیس جمهور ایران: روابط خوب با پاکستان میتواند شرایط امنیت و ثبات منطقه را بهتر کند
نخست وزیر پاکستان: تامین حقوق اقلیتها اولویت دولت اسلام آباد است
۵ تروریست در عملیات ارتش پاکستان در منطقه «پنجگور» بلوچستان به هلاکت رسیدند
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
شی جینپینگ به رئیسجمهور کلمبیا در پی زلزله مرگبار در این کشور، تسلیت گفت
چین حفاظت زیستمحیطی را برای ایجاد اکوسیستمهای مقاومتر تا سال ۲۰۳۰ تقویت میکند
طوفان دلفین بارش شدید و سیلاب را در مناطق وسیعی از شرق و مرکز چین به همراه آورده است
تلاشهای گسترده امدادی در پی عبور طوفان دلفین از مناطق شرقی و مرکزی چین ادامه دارد
رونق سفر میان چین و اروپا؛ رفتوآمد گردشگران در هر دو جهت افزایش یافته است
مؤسسات مالی خارجی نسبت به رشد بخش فناوری پیشرفته چین خوشبین هستند
شرکتهای هوش مصنوعی چین از توسعه مدلهای زبانی بزرگ در بازارهای نوظهور حمایت میکنند
رئیسجمهور ایران: تهران آماده گسترش همکاری همهجانبه با پاکستان است
گلوبال تایمز
چین و اندونزی در اواسط اوت رزمایش دریایی در شرق جزیره تایوان برگزار میکنند
نگاهی دقیقتر به «دفتر جاسوسی» تازهتأسیس ژاپن و نگرانیها درباره گرایشهای نظامیگرایانه توکیو
سرمقاله: چه کسی از توصیه ایلان ماسک برای «سفر به چین» خجالتزده شد؟
کاهش سهم خودروسازان خارجی در بازار چین؛ چرا همچنان بر حضور در چین پافشاری میکنند؟
ستارهشناسان چینی ساختارهای «چینخورده» جدیدی در کهکشان راه شیری کشف کردهاند
آیا صادرات بزرگ و مازاد تجاری بالا واقعاً به معنای «ظرفیت مازاد» چین است؟
چین استفاده از هوش مصنوعی و رباتها در معادن زغالسنگ پرخطر را سرعت میبخشد
امپراتوری با خرج کردن، خود را به سوی ضعف میبرد/ جنگ آمریکا علیه ایران و هزینههای آن برای آمریکا محور اصلی است
چاینا دیلی
ترامپ خواستار غرامت از ایران شد
شمار قربانیان زلزله کلمبیا به ۱۸۸ نفر رسید
وزیر نفت ایران: انتظار میرود ظرفیت روزانه گاز طبیعی ایران به شدت افزایش یابد
اقیانوسهای جهان گرمای النینو را احساس میکنند
شکافها در روابط فراآتلانتیک آشکارتر شده است
سازندگان روباتهای انساننمای چینی ۹۷ درصد بازار جهانی نیمه نخست سال را در اختیار دارند
روزنامه مردم
شی جینپینگ به رئیسجمهور کلمبیا تسلیت گفت عملیات گسترده امدادرسانی پس از طوفان دلفین در شرق و مرکز چین ادامه دارد
جشنواره اسبسواری ناچو ۲۰۲۶ در تبت آغاز شد
پاندای غولپیکر «شینگمی» پانزدهمین سالگرد تولدش را در تیانجین جشن گرفت
چین حفاظت زیستمحیطی را برای اکوسیستمهای مقاومتر تا سال ۲۰۳۰ تقویت میکند
چین علیه بیش از ۱۰۰ تبعه فیلیپینی به دلیل کار یا اقامت غیرقانونی اقدام کرده است
سی جی تی ان
برنامه اصلاح بانک مرکزی چین بر گشایش سطح بالای مالی تمرکز دارد
شمار قربانیان زلزله کلمبیا افزایش یافته است
طوفان دلفین بارشهای سنگینی در چندین منطقه چین ایجاد کرده است
بقایای موشک اسپیسایکس به ماه برخورد کرد و یک ماهواره چینی این برخورد را ثبت کرد
صنعت خودروی چین در حال حرکت به سوی توسعه جهانی مبتنی بر «اکوسیستم» است
مقاله: آیا چین در ایران دست روی دست گذاشته است؟» تاکید بر نقش دیپلماتیک پکن درخصوص جنگ علیه ایران
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
نخست وزیر دستور اقدامات هماهنگ علیه آتشسوزیهای جنگلی اندونزی را صادر کرد
افزایش قیمت نفت و افت سهام آسیا در بحبوحه بنبست آمریکا و ایران
شرکت VinSpace ویتنام قرارداد پرتاب موشک SpaceX را برای سال ۲۰۲۷ امضا کرد
ویتنام ساخت بزرگترین کشتی جنگی ضد زیردریایی خانگی را آغاز کرد
بانکوک پست
نخستوزیر تایلند پس از تیراندازی در مدرسه، مجوز خرید سلاح گرم را به حالت تعلیق درآورد
استار مالزی
تایلند به دنبال راههایی برای کاهش کسری تجاری با چین است
مقاصد گردشگری تایلند در بین پنج مقصد برتر آسیا در بین مسافران اروپایی قرار دارند
اج مالزی
تایلند آماده میشود از روابط نظامی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده کند
نیشن تایلند
بانک مرکزی تایلند نسبت به چشمانداز مبهم نیمه دوم سال هشدار داد
فری مالزیا تودی
تایوان رزمایش «خطرناک» برنامهریزیشده نیروی دریایی چین با اندونزی را محکوم کرد
حملات جدید به کشتیرانی در حالی که مذاکرات جنگ ایران به بنبست جدیدی رسیده است
مالایی میل
ترامپ در بحبوحه تهدید موشکی ایران، با کامیون حمل غذا از هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری خارج شد