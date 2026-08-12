مجری طرح ملی ایران دیجیتال گفت: مداومت آموزش مهارت‌های دیجیتال دانش‌آموزان خراسان رضوی در شرایط تعطیلی مدارس و رشد ۹۷ هزار نفری ثبت‌نام در این طرح، خراسان رضوی را به نمونه‌ای موفق از تاب‌آوری آموزشی و تداوم یادگیری در شرایط بحرانی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد لدنی، مجری طرح ملی ایران دیجیتال و مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های کلان فناورانه وزارت ارتباطات، با اشاره به تعطیلی مدارس و ضرورت استمرار فرآیند آموزش، گفت: همکاری و تلاش مضاعف مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی از روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی سوم، زمینه تقویت و پایداری بستر آموزش مهارت‌های دیجیتال در این استان را فراهم کرد.

تداوم یادگیری با تکیه بر بستر‌های دیجیتال

لدنی با بیان اینکه طرح ملی ایران دیجیتال بر بستری آنلاین و قابل استفاده با گوشی هوشمند طراحی شده است، افزود: این بستر به کلاس درس فیزیکی یا زیرساخت پیچیده سخت‌افزاری وابسته نیست و دانش‌آموزان می‌توانند از خانه یا هر نقطه‌ای از استان به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و فرآیند یادگیری خود را ادامه دهند.

وی ادامه داد: این ویژگی باعث شد ایران دیجیتال در شرایط تعطیلی مدارس بتواند نقش خود را در استمرار آموزش مهارت‌های دیجیتال ایفا کند و دسترسی دانش‌آموزان به فرآیند یادگیری با اختلال مواجه نشود.

رشد ۹۷ هزار نفری ثبت‌نام دانش‌آموزان

مجری طرح ملی ایران دیجیتال با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در خراسان رضوی تصریح کرد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون، ثبت‌نام دانش‌آموزان این استان در طرح ایران دیجیتال ۹۷ هزار نفر افزایش یافته است.

لدنی این رشد را نشانه جدیت مدیران مدارس، معلمان و مسئولان آموزشی خراسان رضوی در تداوم آموزش دانست و گفت: این آمار نشان می‌دهد آموزش، حتی در شرایط بحران، به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شده و تعطیلی مدارس مانع استمرار یادگیری دانش‌آموزان نشده است.

وی با تأکید بر اینکه تجربه خراسان رضوی یک نمونه عملی از ظرفیت آموزش دیجیتال برای افزایش تاب‌آوری نظام آموزشی است، افزود: زمانی که زیرساخت آموزشی به‌درستی طراحی شده، انعطاف‌پذیر و در دسترس باشد و مسئولان محلی نیز به ظرفیت آن باور داشته باشند، شرایط بحرانی نمی‌تواند به توقف فرآیند یادگیری منجر شود.

تجربه خراسان رضوی؛ قابل تعمیم به سایر استان‌ها

مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های کلان فناورانه وزارت ارتباطات در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان و مسئولان آموزشی خراسان رضوی، اظهار کرد: تجربه این استان می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی آینده باشد.

وی افزود: تاب‌آوری آموزشی زمانی از یک مفهوم و شعار فراتر می‌رود که زیرساخت مناسب، دسترسی پایدار و همراهی مسئولان محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ تجربه خراسان رضوی نیز نشان داد که این تاب‌آوری را می‌توان با شاخص‌هایی مانند افزایش مشارکت و رشد ثبت‌نام دانش‌آموزان به‌صورت عینی اندازه‌گیری کرد.