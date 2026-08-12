به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در سوگ رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم (ص)، مردم ولایتمدار استان گرد هم آمدند تا در عزای پیامبر رحمت و مهربانی و شهادت امام حسن مجتبی (ع) همراه و همدل باشند.

گزارشی از علی بهزادیان فر خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان

این مراسم صبح امروز با حضور هیئت‌های مذهبی، عزاداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) حرکت خود را از میدان بزرگمهر آغاز کرده و مقصد پایانی آن گلستان شهدای اصفهان است.

عزاداران با حرکت در مسیر تعیین‌شده، به سوگ پیامبر رحمت (ص) و اهل‌بیت ایشان نشستند، برگزاری آیین‌های عزاداری در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه روز‌های پایانی ماه صفر، سابقه‌ای دیرینه در فرهنگ مذهبی اصفهان دارد و هیئت‌های مذهبی این شهر در سال‌های گذشته با برپایی دسته‌ها و قافله‌های عزاداری، ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشته‌اند.