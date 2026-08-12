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در سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مردم اصفهان بابرپایی قافله عزاداری به سوگ نشستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در سوگ رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم (ص)، مردم ولایتمدار استان گرد هم آمدند تا در عزای پیامبر رحمت و مهربانی و شهادت امام حسن مجتبی (ع) همراه و همدل باشند.
این مراسم صبح امروز با حضور هیئتهای مذهبی، عزاداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) حرکت خود را از میدان بزرگمهر آغاز کرده و مقصد پایانی آن گلستان شهدای اصفهان است.
عزاداران با حرکت در مسیر تعیینشده، به سوگ پیامبر رحمت (ص) و اهلبیت ایشان نشستند، برگزاری آیینهای عزاداری در مناسبتهای مذهبی، بهویژه روزهای پایانی ماه صفر، سابقهای دیرینه در فرهنگ مذهبی اصفهان دارد و هیئتهای مذهبی این شهر در سالهای گذشته با برپایی دستهها و قافلههای عزاداری، ارادت خود را به اهلبیت (ع) به نمایش گذاشتهاند.