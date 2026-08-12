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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: مقابله با جلوههای بدمصرفی و مصارف نامتعارف برای کاهش ناترازی برق و جلوگیری از بروز خاموشی با جدیت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود محمودی در مانور سراسری طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید که به میزبانی منطقه برق پرند برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید بستر مناسبی برای فرهنگسازی مصرف بهینه برق و اجتناب از مصارف نامتعارف در جای جای استان تهران فراهم میکند.
وی افزود: تعدیل روشنایی معابر و حذف روشناییهای غیرضروری، خاموش کردن برجهای نوری، تعدیل روشنایی پارکها، مقابله با جلوههای بدمصرفی در مراکز تجاری و ادارات از جمله اقداماتی است که در اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، خاطرنشان کرد: تا هفته آینده چند درجه افزایش دمای هوا را در استان تهران شاهد خواهیم بود که این مسئله به رشد بار مصرفی منجر میشود؛ بنابراین باید مقابله با جلوههای بدمصرفی و مصارف نامتعارف را تا آخر تابستان با قدرت پیگیری کنیم تا شاهد افزایش ناترازی برق و بروز خاموشی نباشیم.
محمدرضا صلابت معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نیز در بخش دیگری از این مراسم به ارایه گزارشی از دستاوردهای اجرای طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در استان تهران پرداخت و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، قریب به ۸۰ هزار مورد تعدیل روشنایی معابر خیابانهای اصلی دوطرفه ۵۰ درصد به میزان ۲۰ مگاوات انجام شده است.
وی افزود: بیش از ۳۲ هزار و ۳۰۰ مورد تعدیل روشنایی معابر جادهای بین شهری به میزان ۸ مگاوات، بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ مورد تعدیل روشنایی معابر در پارکها، میادین و ریسههای شهرداری به میزان ۳ مگاوات و بیش از ۴۶ هزار و ۷۰۰ مورد تعدیل توان متوسط منصوبه چراغهای روشنایی معابر به میزان ۶ مگاوات از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح در مناطق ۲۲گانه استان تهران است که در مجموع به کاهش ۳۷ مگاواتی بار مصرفی منجر شده است.
صلابت ۱۵۸۳ مورد پایش بانکها و ادارات، بیش از ۷هزار و ۵۰۰ مورد پایش مراکز تجاری و ۲۹۵۰ مورد پایش مجتمعهای بینراهی را از دیگر اقدامات انجام شده در استان تهران عنوان کرد.
در ادامه این مراسم، علی صادقی مدیر منطقه برق پرند در خصوص برخی از اقدامات انجام شده در قالب طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید در این منطقه، گفت: تاکنون بیش از ۳۶۰۰ مورد تعدیل روشنایی بلوارها و معابر اصلی، ۳۸۰ مورد تعدیل روشنایی معابر بین جادهای و اتوبانها، ۳۶ مورد تعدیل روشنایی پارکها، میادین و ریسههای شهرداری، ۴ مورد پایش مجتمعهای بین راهی و ۱۱۲ مورد مقابله با جلوههای بدمصرفی در منطقه برق پرند انجام شده است.