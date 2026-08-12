سینما‌ها در هفته گذشته در ۱۶ هزار و ۱۹۳ نوبت نمایش، ۳۴۷ هزار و ۸۲۷ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۵۱ میلیارد تومانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام سامانه سمفا سینماها در هفته گذشته در ۱۶ هزار و ۱۹۳ نوبت نمایش، ۳۴۷ هزار و ۸۲۷ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۵۱ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۶ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت امام رضا (ع)، سینما‌های سراسر کشور از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۰ مرداد تا پایان روز پنجشنبه ۲۲ مرداد تعطیل هستند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۵۵ هزار و ۴۸۹ بلیت به فروش ۲۳ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است، اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ….

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۱۵ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان

«زنده شور»: ۸۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان

«استخر»: ۷۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۹ میلیارد و ۷۵۶ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۴ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان

«خواب نما»: ۴ میلیارد و ۷۲۷ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۲۲۷ میلیون تومان

«ماه پنهان»: ۲۱۷ میلیون تومان