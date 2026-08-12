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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز روند افزایشی ۲ تا ۴ درجهای دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز افزایش محسوس دما بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود و بعدازظهر کماکان ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه و در پارهای نقاط شرقی استان با وزش باد گرم و خشک پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر نیز در ارتفاعات رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود و در برخی نقاط مرکزی، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
سی سی پور گفت: دریا صبح تا ظهر بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.
سی سی پور گفت: توصیه میشود، شناورهای سبک و صیادی در ساعتهای تلاطم دریا برای تردد ایمن احتیاطهای لازم را در نظر داشته باشند.
او افزود: از فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد تا اوایل هفته آینده، با شدت گرفتن وزش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و افزایش رطوبت نسبی، ضمن ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود و از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حاملهای انرژی بکار گرفته شود.