با تشدید خشکسالی و افزایش خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی در پی پدیده ال‌نینو، رئیس‌جمهور اندونزی دستور هماهنگی گسترده دستگاه‌های دولتی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌های این کشور را صادر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «پراستیو هادی» وزیر امور دبیرخانه دولت اندونزی اعلام کرد: به دستور «پرابوو سوبیانتو»، عملیات گسترده برای مهار آتش‌سوزی‌ها آغاز شده و تجهیزات هوایی از جمله بالگرد و هواپیما‌های آب‌پاش برای خاموش کردن آتش به مناطق بحرانی اعزام شده‌اند.

«دجاماری چانیاغو»، وزیر هماهنگ‌کننده امور سیاسی و امنیتی اندونزی نیز از تشکیل کارگروهی متشکل از چندین دستگاه دولتی برای مقابله با آتش‌سوزی‌هایی خبر داد که تاکنون حدود ۱۰۷ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی این کشور را درگیر کرده است؛ مساحتی که تقریباً یک‌ونیم برابر وسعت سنگاپور است.

مقام‌های اندونزی با افزایش عملیات هوایی و زمینی تلاش می‌کنند از گسترش آتش و شکل‌گیری پدیده دود و مه‌دود فرامرزی جلوگیری کنند؛ پدیده‌ای که در سال‌های گذشته بار‌ها کشور‌های جنوب شرق آسیا از جمله مالزی و سنگاپور را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اعلام مقام‌های اندونزی، شمار قابل توجهی از کانون‌های آتش همچنان در استان‌های کالیمانتان غربی و کالیمانتان مرکزی فعال است. در شرق جاوه نیز آتش‌سوزی در منطقه پارک ملی «برومو تنگر سمرو» از جمله بزرگ‌ترین حریق‌های در حال مهار گزارش شده است.

گسترش دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها همچنین فعالیت‌های آموزشی را در برخی مناطق مختل کرده است. در شهر پونتیاناک در استان کالیمانتان غربی، به علت کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت دود، مدارس برای دومین روز متوالی تعطیل شدند و مقام‌های محلی اعلام کردند آموزش دانش‌آموزان تا بهبود شرایط هوا به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

در شرق جاوه نیز آتش‌سوزی در اطراف کوه برومو که حدود ۵۵۰ هکتار از اراضی را درگیر کرده بود، مهار شده است؛ با این حال، کانون‌های جدیدی در نزدیکی دهانه آتشفشان و در محدوده‌ای حدود ۲۰ هکتار شناسایی شده است.

دولت اندونزی اعلام کرده است عملیات اطفای حریق با مشارکت وزارت جنگلداری، دولت محلی جاوه شرقی، نیرو‌های ارتش و پلیس ادامه خواهد یافت.

اندونزی هر سال در فصل خشک با خطر گسترده آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی روبه‌روست و مقام‌های این کشور هشدار داده‌اند تداوم خشکسالی و تأثیرات پدیده ال‌نینو می‌تواند خطر گسترش آتش و آلودگی هوا را افزایش دهد.