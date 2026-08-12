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عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه سبد متنوع سوخت در کشور گفت: استفاده استاندارد و رسمی از LPG، توسعه CNG و گسترش حملونقل برقی، علاوه بر کاهش وابستگی به بنزین، به ارتقای تابآوری کشور در شرایط پدافند غیرعامل و کاهش هزینههای اقتصادی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مالک شریعتی درباره ضرورت تنوعبخشی به سبد سوختی کشور، گفت: تنوع سبد سوختی، هم یک ضرورت عقلی و هم یک تکلیف قانونی است. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر طراحی و اجرای بستههای متنوع سوختی تأکید دارد؛ چراکه منطقی نیست تمام ظرفیتها و نیازهای حملونقل کشور را صرفاً بر بنزین متمرکز کنیم.
وی افزود: باید بهگونهای برنامهریزی شود که اگر در تأمین یا توزیع بنزین مشکلی ایجاد شد، بتوان بخشی از نیاز کشور را از طریق سوختهای جایگزین جبران کرد. این موضوع از منظر پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری زیرساختهای انرژی نیز اهمیت ویژهای دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برق یکی از گزینههای مهم در سبد سوختی است؛ خودروها، اتوبوسها و موتورسیکلتهای برقی میتوانند سهم مؤثری در کاهش مصرف بنزین داشته باشند. در کنار آن، CNG و LPG نیز هرکدام مزیتهای خاص خود را دارند و باید متناسب با ظرفیتهای کشور مورد استفاده قرار گیرند.
شریعتی با اشاره به ویژگیهای LPG، تصریح کرد: LPG سوختی باکیفیت، کمآلاینده و دارای پیمایش مناسب برای خودروهاست. مردم نیز تا چند سال قبل، بهصورت خودجوش از این سوخت استفاده میکردند؛ هرچند در بسیاری از موارد، تبدیل خودروها غیراستاندارد بود. برآوردها نشان میداد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو در کشور از LPG استفاده میکردند.
وی خاطرنشان کرد: با محدودیتهایی که در سامانه «سدف» ایجاد شد، مصرف LPG بهتدریج کاهش یافت و در نتیجه بخشی از تقاضا به سمت بنزین منتقل شد. به نظر ما این روند صحیح نبود؛ استفاده از LPG باید به شکل رسمی، ایمن و استاندارد احیا شود تا ضمن حفظ ایمنی مردم، فشار از مصرف بنزین برداشته شود.
اصلاح خطای راهبردی وابستگی به بنزین با بازگشت LPG به سبد سوخت کشور
رئیس کارگروه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم در بخش انرژی، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی نیز در قانون برنامه هفتم، تکالیفی برای توسعه مصرف LPG تعیین کرده است؛ از جمله هدفگذاری برای مصرف سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن LPG که معادل تأمین سوخت نزدیک به ۵۰۰ هزار خودرو خواهد بود. اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما سرعت پیشرفت کار هنوز رضایتبخش نیست.
شریعتی افزود: استانداردهای لازم برای خودروهای LPG سوز ازسوی سازمان ملی استاندارد تعیین، تأیید و ابلاغ شده است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز باید فرآیند ایجاد و توسعه جایگاههای عرضه را با جدیت دنبال کند. همچنین بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است که بدون تحمیل هزینه به دولت، در احداث جایگاههای عرضه LPG سرمایهگذاری کند؛ زیرا این طرح از توجیه اقتصادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه کشور در تولید LPG دارای مازاد است، تأکید کرد: وقتی امکان استفاده از LPG تولید داخل وجود دارد، نباید نیاز به بنزین وارداتی که ممکن است، برای تامین آن با محاصره دریایی و یا تحریم مواجه شویم؛ افزایش پیدا کند. LPG از نظر قیمت جهانی نیز در بسیاری از مقاطع، ارزانتر از بنزین است؛ بنابراین توسعه مصرف آن، هم از منظر اقتصاد کلان و هم از جهت کاهش وابستگی به واردات بنزین، به سود کشور خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم مهمترین مانع پیشروی توسعه LPG را کُندی روند اجرایی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای مسئول دانست و گفت: وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینهسازی و سایر نهادهای ذیربط باید با هماهنگی بیشتر، اجرای این تکلیف قانونی را سرعت دهند.
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم، شورای عالی انرژی متولی سیاستگذاری کلان بوده و در حوزه اجرایی مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» نقش دارد. اعضای حقیقی شورای سازمان بهینهسازی مشخص شدهاند و احکام آنان نیز صادر شده است؛ انتظار مجلس از دولت این است که این شورا هرچه سریعتر تشکیل شود تا تصمیمات لازم برای تنوعبخشی به سبد سوخت و مدیریت مصرف انرژی بهصورت عملیاتی اجرا شود.