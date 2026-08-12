۱۲ متر مکعب؛ سقف الگوی مصرف آب در قم

معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد از مشترکان، الگوی مصرف خانگی را رعایت می‌کنند گفت میانگین این الگو حدود ۱۲ متر مکعب بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو است.