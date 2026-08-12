امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

۱۲ متر مکعب؛ سقف الگوی مصرف آب در قم

معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد از مشترکان، الگوی مصرف خانگی را رعایت می‌کنند گفت میانگین این الگو حدود ۱۲ متر مکعب بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۰۹:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
ارسال پیامک احراز سکونت به برخی متقاضیان کالابرگ
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
روایت اقتدار در تجمعات شبانه مردم
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام بلوکی سایپا، واگذاری سایپا به کجا رسید؟
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
افزایش تولید با کاهش محدودیت برق صنایع
۱۴۰۵-۰۵-۲۰
خبرهای مرتبط

تدوین راهکار‌های عملیاتی برای مدیریت مصرف آب و انرژی در استان مرکزی

افزایش گرمای هوا و تب تند قیمت برق

تخفیف ۳۰ درصدی بهای برق برای مشترکان کم مصرف

درآمد حاصل از صرفه‌جویی انرژی به بهبود معیشت مردم اختصاص یابد

برچسب ها: صرفه جویی در مصرف آب ، رعایت الگوی مصرف ، کمبود آب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 