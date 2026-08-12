معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بروز تخلف در واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی و دریافت ارز دولتی را بی اساس خواند و گفت: اقدام اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ارائه مطالب اثبات نشده به هیچ وجه خوشایند نیست و باعث کدورت اذهان مردم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با انتقاد از اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس مبنی بر وقوع تخلف در واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی بدون عرضه در بازارگاه، اظهار داشت: ظاهرا اقدام این وزارتخانه برای جابجایی محل استقرار هیئت تحقیق و تفحص خوشایند این عزیزان نبوده و منجر به ارائه چنین گزارشی شده است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: واقعیت موضوع این است که بر اساس ابلاغ مجلس محترم مقرر شد هیئت تحقیق و تفحص به مدت شش ماه، واردات نهاده‌های دامی در یک دوره ده ساله را مورد بررسی قرار بدهد و امروز که ما خدمت شما هستیم بیش از ده ماه است که این عزیزان بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و همه نوع همکاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه با عزیزان صورت گرفته است.

طلایی با بیان اینکه محل استقرار هیئت تحقیق و تفحص، در اصل دفتر همکاران ما برای ارایه خدمت بود و در این مدت هم کارکنان مربوطه در محل‌های نامناسب ارائه خدمت می‌کردند، افزود: با توجه به اینکه دوره شش ماهه هم تمام شد، ولی باز هم مجموعه همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی یک مکان دیگری را تجهیز کرده و در اختیار عزیزان گذاشتند، اما این اقدام ظاهرا خوشایند عزیزان و کارشناسان هیئت تحقیق و تفحص نبود و منجر به ارائه یک گزارش در رسانه ملی شد که به هیچ وجه این گزارش واقعیت ندارد.

معاون وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه "نه اعداد و ارقام این گزارش صحیح است و نه اینکه اعلام شده مربوط به چه دوره‌ای است"، تصریح کرد: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و مدارک و مستنداتش نیز موجود است و هر جا که ضرورت داشته باشد، ما در خدمت عزیزان هستیم و ارائه مستندات را انجام می‌دهیم.

طلایی گفت: خواهشی که دارم این است که عزیزانمان در هیئت تحقیق و تفحص توجه داشته باشند گزارشاتی را که هنوز مراحل قانونی آنها انجام نشده و بررسی‌های کافی و لازم صورت نگرفته و اثبات نشده، ارایه آنها در رسانه ملی به هیچ وجه خوشایند نیست و مطمئنا باعث کدورت مردم عزیز شده و حقی را برای اشخاص ذیربط ایجاد می‌کند.



پیش از این عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهاده های دامیاز وقوع تخلفاتی در روند واردات نهاده‌های دامی خبر داده و گفته بود: در یکی از این موارد؛ حدود سه و نیم میلیون تن نهاده را وارد کشور کرده و از ارز ترجیحی استفاده کرده اند بدون اینکه در بازارگاه عرضه کرده باشند و این یک نمونه از تخلفات احتمالی است که طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود چهل و پنج همت رقم آن است.