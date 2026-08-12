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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

سازمان هواشناسی برای شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۰۹:۰۳
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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