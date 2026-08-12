تایلند قصد دارد در مذاکرات تجاری با دولت آمریکا هشدار دهد افزایش تعرفه‌های وارداتی این کشور می‌تواند به کاهش همکاری‌های نظامی دوجانبه، از جمله رزمایش «کبرا گلد» منجر شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ یک مقام آگاه تایلندی اعلام کرد: دولت بانکوک قصد دارد این موضوع را در پیشنهاد متقابل خود در مذاکرات تجاری با آمریکا مطرح کند؛ مذاکراتی که قرار است اواخر ماه جاری میلادی از سر گرفته شود.

تایلند که سال گذشته با آمریکا حدود ۵۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری داشت، در تلاش است شرایط تعرفه‌ای بهتری از دولت «دونالد ترامپ» دریافت کند. آمریکا بر بیشتر کالا‌های وارداتی از تایلند تعرفه ۱۲ و نیم درصدی اعمال کرده است.

تایلند در جنوب شرق آسیا در کنار فیلیپین، یکی از دو متحد پیمانی آمریکا محسوب می‌شود و روابط امنیتی دو کشور چندین دهه قدمت دارد. واشنگتن از این همکاری برای حفظ حضور راهبردی خود در منطقه‌ای استفاده می‌کند که نفوذ چین در آن طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.

همکاری‌های نظامی تایلند و آمریکا پیش از این نیز تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفته است. پس از کودتای سال ۲۰۱۴ در تایلند، واشنگتن بخشی از رزمایش کبرا گلد و برخی همکاری‌های نظامی خود با بانکوک را کاهش داد، اما روابط دفاعی دو کشور به تدریج از سر گرفته شد.

با وجود فشار‌های تجاری، مقام‌های آمریکایی همچنان بر اهمیت روابط امنیتی با تایلند تأکید دارند. «ال‌بریج کلبی» معاون وزیر دفاع آمریکا نیز در سفر اخیر خود به بانکوک اعلام کرد دو کشور بر «قدرت دوباره احیاشده ائتلاف آمریکا و تایلند» تأکید کرده‌اند.