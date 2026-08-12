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سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد در راستای کاهش فشار بر شبکه توزیع در استانهای جنوبی کشور، عملیات احداث و اتصال نیروگاههای خورشیدی میناب و بندرخمیر در استان هرمزگان با مجموع ظرفیت ۳۰ مگاوات در مراحل پایانی قرار دارد و تزریق توان تولیدی این نیروگاهها به شبکه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد دوستمحمدی، مجری طرح ۶۰۰ مگاواتی نیروگاههای خورشیدی، با اشاره به روند اجرای طرحهای خورشیدی در استان هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر دو نیروگاه خورشیدی در مناطق میناب و بندرخمیر، هر یک با ظرفیت ۱۵ مگاوات، در دست اجراست که با هدف تقویت شبکه توزیع برق منطقه احداث شدهاند.
وی درباره نیروگاه خورشیدی میناب گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه به پایان رسیده و در حال حاضر تمرکز تیمهای فنی بر تکمیل خطوط انتقال است. پیشبینی میشود با اتمام عملیات ساخت خطوط در هفته آینده، امکان تزریق بخشی از توان تولیدی نیروگاه به شبکه برق فراهم شود.
مجری طرح ۶۰۰ مگاواتی نیروگاههای خورشیدی در ادامه با اشاره به روند اجرای نیروگاه بندرخمیر افزود: با وجود برخی چالشهای لجستیکی و حمل تجهیزات که موجب تأخیر در روند اجرای طرح شد، با تلاش مستمر تیمهای عملیاتی، عملیات ساخت و نصب تجهیزات نیروگاه به پایان رسیده است.
دوستمحمدی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نیروگاه خورشیدی بندرخمیر با ظرفیت نهایی ۱۵ مگاوات، طی هفته آینده در مرحله نخست با ظرفیت ۵ مگاوات به شبکه متصل خواهد شد و با تکمیل مراحل باقیمانده، امکان اتصال ۱۰ مگاوات دیگر از ظرفیت این نیروگاه تا ابتدای هفته دولت فراهم میشود.
بر اساس این گزارش، اجرای این طرحها در راستای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، بهرهگیری از ظرفیت مناسب تابش خورشید در استان هرمزگان و تقویت شبکه برق مناطق جنوبی کشور انجام شده است و بخشی از برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی در چارچوب طرحهای ساتبا به شمار میرود.