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مرمت کاروانسرای ثبت شده در فهرست میراث جهانی شهر سرایان خراسان جنوبی با تخصیص اعتبار ملی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کاروانسراهای جهانی خراسان جنوبی گفت: کاروانسرای شهر سرایان از نمونه کاروانسراهای ویژه با طرح معماری خاص به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
جمشیدی افزود:کاروانسرای شهر سرایان با تخصیص ۱۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، وارد مرحله اجرایی مرمت شد.
مدیر کاروانسراهای جهانی خراسان جنوبی افزود: کاروانسرای شهر سرایان مربوط به دوره صفویه است و در مجموعه و محله تاریخی-فرهنگی واقع شده که بناهایی همچون آبانبار، حمام، بازار و مسجد دوره صفوی در پیرامون آن استقرار یافتهاند.
به گفته جمشیدی در مجاورت این کاروانسرا، حرفه سنتی چَلَنگَری یا زنگولهسازی که از مشاغل مشهور و قدیمی شهر سرایان محسوب میشود، همچنان رونق دارد و موزه مردمشناسی سرایان نیز در بخش بارانداز آن واقع شده است.
وی افزود: این ظرفیتها، کاروانسرای سرایان را به یکی از قطبهای گردشگری فرهنگی استان تبدیل کرده است.
جمشیدی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات بیشتر، بافت پیرامونی کاروانسرا نیز احیا شده و این مجموعه برای بازدید گردشگران و مسافران آماده شود.