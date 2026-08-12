به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کاروانسرا‌های جهانی خراسان جنوبی گفت: کاروانسرای شهر سرایان از نمونه کاروانسرا‌های ویژه با طرح معماری خاص به شمار می‌رود و در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

جمشیدی افزود:کاروانسرای شهر سرایان با تخصیص ۱۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، وارد مرحله اجرایی مرمت شد.

مدیر کاروانسرا‌های جهانی خراسان جنوبی افزود: کاروانسرای شهر سرایان مربوط به دوره صفویه است و در مجموعه و محله تاریخی-فرهنگی واقع شده که بنا‌هایی همچون آب‌انبار، حمام، بازار و مسجد دوره صفوی در پیرامون آن استقرار یافته‌اند.

به گفته جمشیدی در مجاورت این کاروانسرا، حرفه سنتی چَلَنگَری یا زنگوله‌سازی که از مشاغل مشهور و قدیمی شهر سرایان محسوب می‌شود، همچنان رونق دارد و موزه مردم‌شناسی سرایان نیز در بخش بارانداز آن واقع شده است.

وی افزود: این ظرفیت‌ها، کاروانسرای سرایان را به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی استان تبدیل کرده است.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات بیشتر، بافت پیرامونی کاروانسرا نیز احیا شده و این مجموعه برای بازدید گردشگران و مسافران آماده شود.