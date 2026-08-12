به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایت‌مدار سراسر استان در صد و شصت و چهارمین قرار شبانه خود، با حضور در میادین شهر، وحدت و ایستادگی خود را در حمایت از نیرو‌های مسلح کشورمان به نمایش گذاشتند.

شرکت کنندگان در قرار شبانه خود قدرت ایمان را تنها راه پیروزی بر جبهه استکبار دانستند و با سر دادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر پیروی محض از فرامین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تأکید کردند. این حضور حماسی در شهرهای استان، پیام روشنی از پشتیبانی قاطع ملت از تصمیمات کلان نظام و نیرو‌های نظامی کشور داشت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر اینکه اقتدار دفاعی ایران، خار چشم دشمنان است، اعلام کردند که در مسیر حق عقب‌نشینی نخواهند کرد.