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سفینه نجات، یک پویانمایی متفاوت

سفینه نجات تازه‌ترین اثر پویانمایی ایران با همت یک تیم از متخصصان و هنرمندان ایرانی بزودی رونمایی می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۰۸:۵۶
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برچسب ها: پویانمایی ، انیمیشن ایرانی
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