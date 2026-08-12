به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی «در هستی» به کارگردانی «رضا رنجبران»، امروز ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان زندگی پیامبر اکرم (ص) را از دوران کودکی روایت می‌کند؛ زمانی که ایشان پدر و مادر خود را از دست می‌دهند و تحت سرپرستی حلیمه و سپس عبدالمطلب قرار می‌گیرند. وقایع دوران کودکی و جوانی پیامبر اکرم (ص) و همچنین ازدواج ایشان با حضرت خدیجه (س) از دیگر بخش‌های این اثر است.

فیلم سینمایی «پدری که کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند» به کارگردانی «دانیل ساندو»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می شود. در این فیلم با بازی «آدرین تیتینی»، «النا پوریو»، «جودیس استیت» و «والریو آندریتا»، داستان «میرچیا ژیانو» روایت می‌شود، مردی که پس از جدایی از همسرش، پسرشان «کازمین» با مادرش زندگی می‌کند. زمانی که «میرچیا» مطلع می‌شود پسرش به همراه نامزدش در کوهستان گم شده‌اند، راهی منطقه می‌شود و تلاش می‌کند با کمک گروه‌های امداد و نجات، آنها را پیدا کند. او که حاضر نیست دست از جست‌و‌جو بردارد، گروهی زبده را نیز برای ادامه عملیات به کوهستان می‌آورد و...

فیلم تلویزیونی «همیشه مهربان» به کارگردانی «حسین تبریزی»، پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود. این فیلم داستان دختری بیمار را روایت می‌کند که پزشکان از بهبود او قطع امید کرده‌اند؛ اما اعتقادات و امید مادر، در تضاد با نگاه پدر، ماجرا‌های تازه‌ای را برای خانواده رقم می‌زند. «سیاوش طهمورث»، «حسن اسدی»، «سولماز آق‌مقانی» و «زهرا سعیدی» از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح‌الله حجازی»، پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. این فیلم داستان مادری را روایت می‌کند که سال‌ها از پسرش «احمد» که در وضعیت زندگی نباتی به سر می‌برد، مراقبت کرده و به همین دلیل مدت‌هاست از خانه خارج نشده است. هم‌زمان، پسر دیگر او، «ایمان»، در آستانه ازدواج قرار دارد؛ اما مادر تصمیم می‌گیرد به دلیل شرایط «احمد» در مراسم عروسی حضور پیدا نکند. ورود دختری به نام «سحر» به زندگی این خانواده، اتفاقات تازه‌ای را رقم می‌زند. «رابعه مدنی»، «شاهرخ استخری»، «لیندا کیانی»، «سهی‌بانو ذوالقدر»، «حسام محمودی»، «مینا سلیمی» و «فرزاد رمضانی» در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش می شود. در این فیلم، «کوکو» پرنده‌ای است که به همراه پدرش «گایو» در سیرکی که صاحب آن هستند، برنامه اجرا می‌کند. «کوکو» معتقد است برنامه‌های قدیمی سیرک دیگر جذابیت گذشته را ندارند و به دنبال اجرای برنامه‌های جدید است؛ اما پدرش با این نظر مخالف است و بر حفظ میراث سیرک تأکید دارد. از سوی دیگر، پرنده‌ای به نام «مارتین» که زمانی هم‌سطح «گایو» در اجرای برنامه‌ها بوده، مدعی مالکیت شنلی ارزشمند است و برای به دست آوردن آن، نقشه‌هایی طراحی می‌کند که ماجرا‌های تازه‌ای را برای «کوکو» و پدرش رقم می‌زند.

فیلم سینمایی «پول کافی نیست ۳» به کارگردانی «جک نئو» نیز جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

این فیلم داستان سه دوست قدیمی به نام‌های «هویی»، «ایان» و «هوانگ» را روایت می‌کند که از دوران کودکی با یکدیگر صمیمی بوده‌اند. «هویی» به همراه همسر و دو فرزندش یک رستوران خانوادگی را اداره می‌کند، «ایان» راننده تاکسی است و «هوانگ» نیز که همیشه با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با خودرو کار می‌کند. «هوانگ» پس از آشنایی با فردی که در زمینه توزیع مکمل‌های غیرمجاز فعالیت دارد، به درآمد زیادی می‌رسد؛ اما این ثروت به‌تدریج اخلاقیات او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه، رفتار‌های «هوانگ» و عواقب فعالیت‌های او، زندگی خودش و دوستانش را با اتفاقات تلخی مواجه می‌کند. «جک نئو»، «مارک لی» و «هنری تیا» از بازیگران این فیلم هستند.