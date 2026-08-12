به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، هزاران پرس حلیم نذری توسط مردم شهرستان پیشوا پخته و میان دوستداران اهل‌بیت (ع) توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، مراسم پخت حلیم نذری در شهرستان پیشوا برگزار شد که در این مراسم، حدود ۶ هزار پرس حلیم نذری پخته و در فضایی معنوی میان دوستداران و محبان اهل‌بیت (ع) توزیع گردید.

شایان ذکر است که این مراسم پخت حلیم، ریشه در سنتی بیش از ۱۰۰ سال پیش دارد که طی سالیان متمادی رشد کرده و امروزه از یک رسم محلی به مراسمی در سطح شهرستانی تبدیل شده است که هر ساله هزاران نفر در آن مشارکت می‌کنند.