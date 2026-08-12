هم اکنون در صبح چهارشنبه، تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ به علت ترافیک سنگین در مسیر ورودی به استان مازندران، هم اکنون در صبح چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد.

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدوده‌های هزارچم و انارک

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۶ تا تونل شماره ۱۳، تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده مشا، حدفاصل پلور تا گزنک و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل کمربندی جنوبی بومهن تا شهر دماوند و محدوده شهر پل سفید

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده عوارضی پردیس

- تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن مسیر (رفت و برگشت)، آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب)، آزادراه پردیس - تهران و آزادراه رشت - قزوین

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – رشت حدفاصل بک باغی تا شیرین سو و دیزکوه تا امامزاده هاشم و محدوده سراوان

- ضمنا محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

*آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به استان خراسان رضوی:

- تردد روان در محور نیشابور – مشهد

- تردد روان در تربت حیدریه – مشهد

- تردد روان در محور قوچان – مشهد