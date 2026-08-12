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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از ایجاد دو هزار و ۷۴۹ فرصت شغلی برای نیازمندان استان در قالب صنایع کوچک و کسب و کارهای خرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با اشاره به ۲۱ مرداد، روز حمایت از صنایع کوچک، گفت: صنایع کوچک و کسب و کارهای خرد به دلیل نیاز کمتر به سرمایه اولیه، قابلیت راهاندازی در مناطق شهری و روستایی و امکان بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، از مهمترین بسترهای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای زیرپوشش هستند.
نخعی افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۴۷۳ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرحهای اشتغال پرداخت و زمینه ایجاد دو هزار و ۷۴۹ فرصت شغلی فراهم شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: حمایت از طرحهای اشتغال صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمیشود و آموزشهای مهارتی، استعدادسنجی، مشاوره و هدایت شغلی، نظارت بر اجرای طرحها و کمک به اتصال تولیدکنندگان به بازار نیز در این فرآیند مورد توجه قرار دارد.
نخعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشاغل ایجادشده در قالب کسبوکارهای خرد، مشاغل خانگی و فعالیتهای کوچک اقتصادی است، افزود: تلاش میشود با هدایت صحیح منابع، تقویت مهارتها و فراهم کردن زمینه فروش محصولات، این کسبوکارها به درآمد پایدار برسند.