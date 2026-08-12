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محکم و استوار در مقابل پیمان شکنی دشمن

مردم تهران در اجتماعات مردمی شبانه در شب رحلت پیامبر اسلام (ص) سیره پیامبر اکرم را که در برابر پیمان شکنی و تجاوز دشمن می‌ایستاد همچنان سرلوحه خود قرار دادند تا حریم امنیت و عزت مسلمانان در معرض جسارت دشمن قرار نگیرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۰۸:۴۵
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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