مردم روستای قرآنی محمد آباد شهرستان استهبان فارس ، امروز و در سالروز وفات پیامبر اکرم و و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم روستای قرآنی محمد آباد شهرستان استهبان فارس ، امروز و در سالروز وفات پیامبر اکرم و و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.

مردم این روستای قرآنی با برپایی دسته های عزاداری با حضور همه اقشار این روستا در رثای پیامبر رحمت گریستند و در عزای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت شاه خراسان امام رئوف امام رضا علیه السلام به عزاداری پرداختند.

روستای قرآنی محمدآباد استان فارس، روستایی کوچک در دهستان خیر شهرستان استهبان است که در حسینیه این روستا سالانه تعداد زیادی از جوانان از