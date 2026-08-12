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مردم روستای قرآنی محمد آباد شهرستان استهبان فارس ، امروز و در سالروز وفات پیامبر اکرم و و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم روستای قرآنی محمد آباد شهرستان استهبان فارس ، امروز و در سالروز وفات پیامبر اکرم و و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.
مردم این روستای قرآنی با برپایی دسته های عزاداری با حضور همه اقشار این روستا در رثای پیامبر رحمت گریستند و در عزای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت شاه خراسان امام رئوف امام رضا علیه السلام به عزاداری پرداختند.