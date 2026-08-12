در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۲۰ مرداد؛
جشنواره عکاسی از میدان در اراک
اراکیها میتوانند با ارسال تصاویر در جشنواره عکاسی از میدان شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره عکاسی از میدان برگزار میشود.
به منظور ثبت حضور مردم همیشه قهرمان اراک در تاریخ پر افتخار این کشور، جشنواره عکاسی از میدان برگزار میشود.
عکاسان در سه بخش:
- حرفهای
- نیمه حرفهای
- عکاسی با گوشی موبایل (عمومی)
از تاریخ ۹اسفند (همزمان با شهادت امام شهیدمان) تا ۲۰مرداد
محورهای عکاسی:
- حضور اقشار مردم در میدان
- تشییع شهدا جنگ رمضان
- مراسمهای شبی با شهید
- غرفهها و نقش آفرین مردم در میدان
جوایز بخش حرفهای:
نفر اول ۱۰میلیون تومان
نفر دوم ۸میلیون تومان
نفر سوم ۶میلیون تومان
ده اثر بعد نفری ۱میلیون تومان
جوایز بخش نیمه حرفهای:
نفر اول ۶میلیون تومان
نفر دوم ۵میلیون تومان
نفر سوم ۴میلیون تومان
ده اثر بعد نفری ۵۰۰هزار تومان
در بخش مردمی (موبایلی):
بیست نفر، هر نفر ۱میلیون تومان
نکات مهم:
دبیرخانه جشنواره اجازه استفاده از تمام تصاویر را در فضای شهری دارد.
صاحب اثر میبایست شناسنامه اثر را دقیق ارسال کند و شرعا جایز به ارسال آثار دیگران نمیباشد.
تصاویر برتر در میدان شهدا به اکران گذاشته خواهد شد.
برای همه شرکت کنندگان لوح تقدیر صادر میشود.
حداکثر زمان ارسال تصاویر تا ۳۰ مرداد.
نحوه شرکت: ارسال آثار در پیام رسان ایتا mohamm_۸ ۰۹۹۱۷۳۹۲۴۶۱@