ثبت‌نام دور جدید اعزام‌های عتبات عالیات آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار ظرفیت زمینی و هوایی برای متقاضیان فراهم شده است، علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات، بسته سفر متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دوره جدید اعزام‌های عتبات عالیات، ظرفیت‌های متنوعی برای سفر به عتبات پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه atabatorg.haj.ir از جزئیات بسته‌های سفر و هزینه‌های هر یک مطلع شوند.

بسته‌های ارائه‌شده در این دوره، طیف متنوعی از سفر‌های عبوری و کوتاه‌مدت تا بسته‌های یک‌هفته‌ای و دیگر برنامه‌های زیارتی را شامل می‌شود تا متقاضیان بتوانند با توجه به زمان، شرایط و بودجه خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان خواسته است برای برخورداری از خدمات و پشتیبانی‌های لازم و انجام سفری مطمئن، حتماً از ظرفیت کاروان‌ها و دفاتر تحت نظارت سازمان حج و زیارت استفاده کنند و پیش از انتخاب، اطلاعات کامل بسته سفر را در سامانه جامع عتبات بررسی کنند.

با آغاز این دوره، فرصت تازه‌ای برای علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات، ظرفیت‌های موجود را مشاهده و مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.