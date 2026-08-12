بهزاد رسولی دروازه‌بان ملی‌پوش فولاد زرند پس از مراحل درمانِ آسیب‌دیدگی کتف، از هفته آماده حضور دوباره در مسابقات می‌شود.

گلزن‌ترین دروازه‌بان فوتسال ایران در آستانه بازگشت به میدان

گلزن‌ترین دروازه‌بان فوتسال ایران در آستانه بازگشت به میدان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛بهزاد رسولی، دروازه‌بان ملی‌پوش فولاد زرند و گلزن‌ترین دروازه‌بان فعال لیگ برتر فوتسال، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت کتف، در آستانه بازگشت به میادین قرار دارد.

بهزاد رسولی که در جریان دیدار‌های تورنمنت مشهد از ناحیه کتف دچار آسیب‌دیدگی شد، حالا مراحل درمان خود را پشت سر می‌گذارد و به‌زودی درون دروازه فولاد زرند قرار خواهد گرفت.

این دروازه‌بان ملی‌پوش در صورت تایید پزشکان طبق برنامه، از هفته آینده می‌تواند در اختیار کادر فنی قرارمی گیرد و این بازگشت، خبر خوبی برای فولاد زرند در آستانه شروع فصل جدید خواهد بود.

دروازه‌بان ملی‌پوش فولاد طی سال‌های اخیر یکی از چهره‌های قابل توجه لیگ برتر بوده و علاوه بر عملکردش درون دروازه، در گلزنی نیز بار‌ها به تیمش کمک کرده و او در حال حاضر گلزن‌ترین دروازه‌بان فعال لیگ برتر فوتسال است.

رسولی فصل گذشته یکی از مهره‌های مؤثر فولاد زرند بود و بازگشت او می‌تواند از نظر فنی خبر خوبی برای این تیم باشد و در عین حال خیال وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، را از بابت در اختیار داشتن یکی از دروازه‌بانان ملی‌پوش برای رقابت‌های پیش‌رو راحت‌تر کند.