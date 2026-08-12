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مردم ولایتمدار قدس در یکصد و شصت و چهارمین شب حضور مستمر خود در خیابانها، بار دیگر بر محور مقاومت، اتحاد و همبستگی ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی در شهرستان قدس برای ۱۶۴امین شب متوالی ادامه یافت.حاضران در این اجتماع با حضور گسترده در خیابانها و میدانها، شعارهایی در راستای مقاومت و ایستادگی سر دادند و یکپارچگی خود را در برابر تهدیدات دشمنان به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع تأکید کردند که این حضور مستمر، نمادی از اتحاد و همبستگی مردم شهرستان قدس در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی است.