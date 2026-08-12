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رئیسکل بانک مرکزی گفت: مهمترین نتیجه همکاریهای کشورهای عضو بریکس، تاسیس بانک توسعه نوین (بانک بریکس) است که کشور ما نیز به زودی عضو این بانک خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای همتی که برای شرکت در اجلاس بریکس به هندوستان سفر کرده است ضمن تقدیر از تلاشهای این کشور در مدت ریاست بریکس، افزود: همکاریهای خوبی بین کشورهای عضو بریکس در زمینههای پولی، بانکی و اقتصاد دیجیتال آغاز شده است.
رئیسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجلاس بریکس مهمترین فرصت برای دیدار با مقامات کشورهای عضو بریکس است که کشورمان نیز بیشترین تبادلات و تعاملات پولی و بانکی را با آنها دارد.
همتی درخصوص مذاکرات بین اعضا در راستای همکاریهای پولی و مالی، اظهار داشت: ما معتقدیم کشورهای عضو بریکس میتوانند با پولهای ملی با یکدیگر تبادلات تجاری داشته باشند و به دنبال این هستیم که همکاریهای پولی به صورت دوجانبه و سه جانبه با اعضا داشته باشیم.