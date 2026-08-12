معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم دسته‌روی عزاداران رضوی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام سید هاشم موسوی‌نیا گفت: مراسم دسته‌روی به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از امامزاده عبدالله(ع) آغاز می شود و عزاداران مسیر تعیین‌شده را به سمت آبشار یاسوج طی خواهند کرد.

معاون اداره‌کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر یاسوج برای حضور در این مراسم، گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت سالروز شهادت امام هشتم شیعیان و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی از مردم خواست پرچم سرخ خون‌خواهی را به همراه داشته باشند.