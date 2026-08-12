مردم شهرستان پاکدشت در یکصد و شصت و چهارمین شب تجمع مستمر خود، در پی شهادت رهبر انقلاب، امام خامنه‌ای، گرد هم آمدند تا یکپارچگی و وفاداری خود را به مقام ولایت به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان پاکدشت همچنان با شور و صلابت ادامه دارد و مردم این شهرستان برای ۱۶۴امین بار در میدان تجمع گرد آمدند.

حاضران در این اجتماع که در فضای سوگواری شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، تأکید کردند که این حضور مستمر، پاسخی قاطع به تهدیدات دشمنان و نمادی از بیداری ملت است. شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر لزوم حفظ وحدت ملی در مسیر خونخواهی رهبر شهید و تداوم راهبرد مقاومت تأکید کردند.