به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع)، تمامی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی تعطیل خواهد بود.

تعطیلی اماکن ورزشی چهارمحال و بختیاری به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)

تعطیلی اماکن ورزشی چهارمحال و بختیاری به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری ، فعالیت همه اماکن ورزشی استان متوقف شده و تا صبح روز جمعه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، باشگاه‌های ورزشی، استخرها، سالن‌های سرپوشیده، زمین‌های ورزشی و سایر اماکن و مجموعه‌های ورزشی استان در ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) پذیرای ورزشکاران نخواهند بود.