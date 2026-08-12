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به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت جانسوز حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع)، تمامی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی تعطیل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری ، فعالیت همه اماکن ورزشی استان متوقف شده و تا صبح روز جمعه ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، باشگاههای ورزشی، استخرها، سالنهای سرپوشیده، زمینهای ورزشی و سایر اماکن و مجموعههای ورزشی استان در ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) پذیرای ورزشکاران نخواهند بود.