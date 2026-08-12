یکصد و شصت و چهارمین اجتماع مردمی شهرستان شهریار، همزمان با دیگر نقاط کشور و با حضور گسترده مردم در میدان شهدای گمنام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان شهریار در ۱۶۴امین شب تجمع خود، در میدان شهدای گمنام گرد هم آمدند. حاضران در این اجتماع که پرچم‌های سرخ در دست داشتند، فضای میدان را به محیطی برای تجدید پیمان و عزاداری تبدیل کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، همزمان با گرامیداشت شب رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و یاد امام حسین (ع)، در سوگ رهبر شهید عزاداری نمادین به عمل آوردند.