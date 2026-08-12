به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛منصور شکراللهی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های مستمر درباره وضع سهمیه سوخت به ویژه در جنوب استان کرمان افزود: با موافقت انجام‌شده سهمیه بنزین پنج هزار تومانی که پیش از این ۲۰ لیتر بود از ۲۰ مرداد به ۴۰ لیتر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این موضوع در ادامه پیگیری‌های انجام شده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت برگزار شد و همچنین در جلسه‌ای با معاون وزیر نفت در محل وزارتخانه، مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و افزایش سهمیه ازدیروزاجرا شد.

نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس همچنین از پیگیری برای افزایش سهمیه اختصاصی سوخت برای این منطقه خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای اختصاص سهمیه‌ای جداگانه و متناسب با شرایط و نیاز‌های مردم شش شهرستان جنوبی (کهنوج، فاریاب، قلعه گنج، جازموریان، منوجان و رودبارجنوب) ادامه دارد و قرار شده این طرح در آینده نزدیک، به‌صورت پایلوت در جنوب استان کرمان بررسی و اجرا شود.

وی تأکید کرد: تأمین عادلانه سوخت و توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و معیشتی مردم شش شهرستان جنوبی، از مطالبات جدی مردم است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.