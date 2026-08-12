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عضو کمیسیون انرژی مجلس از افزایش سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛منصور شکراللهی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیریهای مستمر درباره وضع سهمیه سوخت به ویژه در جنوب استان کرمان افزود: با موافقت انجامشده سهمیه بنزین پنج هزار تومانی که پیش از این ۲۰ لیتر بود از ۲۰ مرداد به ۴۰ لیتر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این موضوع در ادامه پیگیریهای انجام شده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت برگزار شد و همچنین در جلسهای با معاون وزیر نفت در محل وزارتخانه، مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و افزایش سهمیه ازدیروزاجرا شد.
نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس همچنین از پیگیری برای افزایش سهمیه اختصاصی سوخت برای این منطقه خبر داد و گفت: پیگیریها برای اختصاص سهمیهای جداگانه و متناسب با شرایط و نیازهای مردم شش شهرستان جنوبی (کهنوج، فاریاب، قلعه گنج، جازموریان، منوجان و رودبارجنوب) ادامه دارد و قرار شده این طرح در آینده نزدیک، بهصورت پایلوت در جنوب استان کرمان بررسی و اجرا شود.
وی تأکید کرد: تأمین عادلانه سوخت و توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و معیشتی مردم شش شهرستان جنوبی، از مطالبات جدی مردم است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.