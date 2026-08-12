به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات از اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و واحد‌های صنفی برای رعایت ضوابط قانونی و مصوبات قرارگاه شهید لطفی خبر داد.

عبداله‌زاده، گفت: در جریان بازرسی از ۱۱ واحد صنفی، ضمن ارائه تذکرات لازم، ۲ واحد صنفی متخلف پس از اخطار قبلی و به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی، مهر و موم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات در اماکن عمومی و واحد‌های صنفی، افزود: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مصوبات قرارگاه شهید لطفی، گشت تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و بازرسی اتاق اصناف شهرستان از ۱۱ واحد صنفی در سطح شهرستان قائنات بازدید کرد.

عبداله زاده افزود: در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنفی، تذکرات و توصیه‌های لازم در خصوص رعایت ضوابط قانونی، عفاف و حجاب به متصدیان واحد‌های صنفی ارائه و موارد مربوطه در سامانه‌های مربوط ثبت شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۲ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی ابلاغی و پس از صدور اخطار قبلی، مشمول اقدام قانونی و مهر و موم شدند.

عبداله‌زاده گفت: یکی از واحد‌های مهر و موم شده، واحد صنفی غذای آماده بود که به دلیل نداشتن پروانه کسب، مطابق مقررات با آن برخورد شد.

به گفته وی همچنین یک واحد صنفی عینک نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ابلاغی در حوزه عفاف و حجاب و گزارش کشف حجاب توسط مشتری و مباشران، پس از اخطار قبلی مهر و موم شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائنات با تأکید بر اینکه رعایت قانون و ضوابط صنفی برای تمامی واحد‌های اقتصادی و تجاری الزامی است، افزود: نظارت بر فعالیت اماکن عمومی و واحد‌های صنفی با هدف پیشگیری از وقوع تخلف، ارتقای نظم عمومی و صیانت از حقوق عامه استمرار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تذکر و اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار دارد و در مواردی که پس از اخطار و تذکرات لازم، تخلف ادامه پیدا کند، برابر قانون اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

عبداله‌زاده از متصدیان واحد‌های صنفی خواست ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، نسبت به اخذ و تمدید مجوز‌های قانونی اقدام کرده و ضوابط ابلاغی در حوزه فعالیت صنفی و اماکن عمومی را مورد توجه قرار دهند.