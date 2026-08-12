مردم ولایت‌مدار شهرستان ری، یکصد و شصت و چهارمین شب حضور مستمر خود را در میدان شهرری با تأکید بر یکپارچگی ملی و همبستگی در برابر تهاجم دشمنان برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان ری همچنان با شور و صلابت ادامه دارد و مردم این شهرستان برای ۱۶۴امین بار در میدان شهر ری گرد هم آمدند.

حاضران در این اجتماع با اشاره به اهمیت همراهی و همدلی آحاد جامعه در سراسر کشور، یکپارچگی ملت ایران را در برابر تهدیدات و تهاجم دشمنان، سدی نفوذناپذیر دانستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، صراحتاً اعلام کردند که در هر شرایطی گوش‌بفرمان رهبری هستند و تا تحقق اهداف انقلاب و خونخواهی رهبر شهید، تحت هیچ شرایطی میدان‌ها را خالی نخواهند کرد.