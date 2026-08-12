مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از کاهش سرقت گاز و انشعابات غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: نظارت‌های مستمر و پیگیری‌های قانونی، زمینه کاهش قابل توجه این تخلفات را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جهانبخش سلیمیان با اشاره به عزم جدی این مجموعه برای صیانت از سرمایه‌های ملی و حفظ حقوق مشترکان گفت: اقدامات نظارتی و عملیاتی برای مقابله با انشعابات غیرمجاز و سرقت گاز در این استان به طور جدی تشدید شده است.

وی افزود: تعداد موارد شناسایی شده سرقت گاز و انشعابات غیرمجاز که در سال ۱۴۰۴ به ۶۹۲ مورد رسیده بود، با اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۱۵۵ مورد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان بدون اغماض در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: پایش مستمر شبکه، شناسایی انشعابات غیرمجاز، بررسی موارد مشکوک و پیگیری قانونی تخلفات، با هدف جلوگیری از هدررفت گاز و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی استان در حال انجام است.

سلیمیان با اشاره به ابعاد ایمنی این موضوع خاطرنشان کرد: سرقت گاز فراتر از مسائل اقتصادی، تهدیدی جدی برای سلامت شبکه گازرسانی و ایمنی شهروندان محسوب می‌شود؛ چراکه دستکاری غیرمجاز تجهیزات و انشعابات غیراصولی می‌تواند زمینه ساز نشت گاز، آتش سوزی و حوادث جبران ناپذیر شود.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت بر شبکه گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، دستکاری کنتور یا برداشت غیرقانونی گاز، مراتب را از طریق سامانه امداد و حوادث گاز به شماره ۱۹۴ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.