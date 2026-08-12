در پی جنگ غزه، موضع دولت‌ها و نهاد‌های سیاسی محلی در اروپا از جمله انگلیس با فشار افکار عمومی از ابراز نگرانی انسانی به انتقاد صریح‌تر و سپس محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه تغییر کرد و درخواست‌ها برای تحریم و فشار بر اسرائیل افزایش یافت، این شرایط خشم سران رژیم اسرائیل و همدستانش را در پی داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شرایط بحرانی در متراکم‌ترین و اکنون یکی از ویران‌ترین مناطق مسکونی جهان یعنی غزه ادامه دارد، نبود محلی مناسب برای زندگی با حداقل امکانات ضروری، نبود آب آشامیدنی بهداشتی و غذای کافی، نبود دارو و امکانات درمانیِ لازم برای درمان بیماران و ده‌ها هزار زخمی بمباران‌های اسرائیل به ویژه کودکان سبب شده نسل‌کشی به شیوه‌ای دیگر در این باریکه پرجمعیت حتی در شرایط به اصطلاح آتش بس ادامه داشته باشد.

شرایط اسفناک غزه و تداوم جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان سبب شده علاوه بر ابراز خشم و انزجارِ قشر‌های مختلف مردم در غرب از جمله در انگلیس از جنایات اسرائیل، شماری از دولت‌ها در غرب نیز اقدامات اسرائیل را در غره نسل‌کشی بدانند و علیه آن موضوع گیری کنند.

جان سوئینی رهبر حزب ملی اسکاتلند وزیر اول اسکاتلند در این باره می‌گوید: یک نسل‌کشی در غزه در حال اجراست، ده‌ها هزار فلسطینی اغلب غیر نظامیان از جمله کودکان به قتل رسیدند و زیرساخت‌های حیاتی در غزه نابود شده است.

انگلستان یا بریتانیا از چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز تشکیل شده است، پس از اسکاتلندی‌ها ایرلندی‌ها هم جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کردند و همچون اسکاتلندی‌ها توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه و را خواستار شدند.

مری لو مک رهبر حزب حاکم در ایرلند شمالی می‌گوید: ما در کنار مردم فلسطین متحد ایستاده‌ایم و در یک حرکت بین‌المللی که منجر به آزادی و عدالت برای فلسطینیان شود تلاش می‌کنیم، ما در حمایت از مردم فلسطین میلیون‌ها نفریم.

دولت انگلیس که به گفته فعالان ضد جنگ در انگلیس از حامیان اصلی اسرائیل و از تامین کنندگان اطلاعات نظامی و بمب و جنگ افزار برای این رژیم است هنوز کشتار بیش از ۷۳ هزار فلسطینی از جمله ۲۲ هزار کودک را نسل‌کشی نمی‌داند، اما وزیر دولت محلی ولز و پارلمان محلی آن شرایط غزه را غیر انسانی و نسل‌کشی توصیف می‌کنند.

الیزابت ساویل رابرت رهبر نمایندگان حزب ملی ولز در پارلمان انگلستان می‌گوید: ما با صدای بلند و به نمایندگی از مردم ولز برای صلح و علیه نسل‌کشی در غزه صحبت کرده‌ایم و برای تحقق ارزش‌های مردم ولز تلاش خواهیم کرد.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگوو نشان می‌دهد خشم عمومی از رژیم اسرائیل در جامعه انگلستان در حال افزایش است و در حال حاضر فقط حدود ۱۷ درصد مردم این کشور گفته‌اند رژیم اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است.