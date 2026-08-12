در پی شهادت رهبر انقلاب، مردم ولایت‌مدار شهرستان پیشوا برای یکصد و شصت و چهارمین شب متوالی، در میدان شهید چمران تجمع کردند تا همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی ابراز نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج تجمعات مردمی در شهرستان پیشوا همچنان با شور و اندیشه ادامه دارد. در این راستا، ۱۶۴امین اجتماع شبانه مردم این شهرستان در میدان شهید چمران برگزار شد.

حاضران در این تجمع با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، تأکید کردند که این حضور مستمر، نمادی از بیداری ملت و پاسخ قاطع به تهدیدات دشمنان است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، ضمن تجدید میثاق با ولایت، بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی برای پیشبرد راهبرد مقاومت و خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.