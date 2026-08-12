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ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: در چهار ماهه امسال یک میلیون و ۱۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۹۶ میلیون دلار از گمرکات استان راهی بازارهای جهانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علیاصغر عباس زاده گفت:صادرات ۵۹۶ میلیون دلاری کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد ارزشی را نشان میدهد و گمرگ تبریز و سهلان به ترتیب بیشترین حجم صادرات استان را به خود اختصاص دادند.
وی افزود:عمده کالاهای صادراتی از کمرگات استان شامل چدن، آهن، مصنوعات مس، محصولات پتروشیمی، شیرینی و شکلات، شیشه و مصنوعات شیشه، فرآوردههای غلات، ماشین آلات، وسایل مکانیکی و قیر است.
وی ادامه داد:عمده این کالاها به مقاصد کشورهای همسایه و بازارهای کلیدی نظیر ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان، گرجستان، پاکستان و آذربایجان ارسال میشود.
عباس زاده همچنین با اشاره به کاهش واردات از گمرکات آذربایجان شرقی در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از واردات ۱۵۰ هزار تنی کالا به ارزش ۳۵۹ میلیون دلار در این مدت خبر داد.
وی گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل ماشینآلات مکانیکی، توتون، قطعات خودرو، گوشت و تجهیزات راهسازی است که از کشورهای ترکیه، امارات، چین، آلمان و روسیه تأمین شدهاند.
وی همچنین به واردات ۵۱ هزار تن کالاهای اساسی به ارزش ۸۲ میلیون دلار اشاره کرد و اقلامی همچون گوشت قرمز، حبوبات، کنجاله سویا، دارو، برنج، روغن و ذرت را از جمله این محمولهها برشمرد که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی منطقه ایفا میکنند.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی همچنین از افزایش چشمگیر ۱۶۸ درصدی این درآمد نسبت به سال قبل خبر داد که نشان از پویایی اقتصادی و شفافیت هرچه بیشتر در فرآیندهای گمرکی دارد.
وی همچنین از اجرای طرح توسعه جامع گمرک نوردوز خبر داد و افزود: با اجرای این طرح ظرفیت تردد در مرز ۲ کشور ایران و ارمنستان افزایش مییابد البته ساخت دومین پل نیز در نوردوز در دست اقدام است.
عباس زاده گفت: در چهار ماهه امسال ۶۴ هزار نفر مسافر ورودی و ۶۶ هزار مسافر خروجی از مرز نوردوز ثبت شده است.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت راهگذر ارس گفت:راهگذر ارس ـ کلاله ـ آغبند بزرگترین تحول برای استان خواهد بود و هر چه سهم این راهگذر برای استان ما بیشتر شود، صادرات و واردات نیز افزایش خواهد یافت گفت: اگر زیرساختهای اساسی از جمله زیرساختهای لجستیکی فراهم شود، صادرات استان میتواند بیش از سه برابر افزایش پیدا کند.
مدیر کل گمرکات آذربایجان شرقی یکی از مشکلات موجود را نبود مدیریت واحد مرزی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات ما عدم اجرای مدیریت واحد مرزی است و اگر این موضوع اصلاح شود، تسهیل تردد در مرزها و گمرکات به نحو احسن انجام خواهد شد؛ که در این خصوص رئیس جمهوری با پیگیریهای استاندار آذربایجان شرقی دستوراتی را صادر کرده است.
وی در خصوص واردات ماشینآلات و خودرو نیز اظهار کرد: واردات خودرو به دو صورت انجام میشود، واردات قطعی و واردات به صورت گذر موقت. در حوزه واردات قطعی خودرو آمار مشخص و قابل توجهی نداریم، اما واردات این نوع خودروها بهتر است، چرا که مصرف سوخت پایینتر و استاندارد بالاتری دارند و در مصرف سوخت موثر هستند.
وی افزود: خودروهایی نیز تحت عنوان گذر موقت با پلاک ارس و مناطق آزاد وارد میشوند که محدودیتهایی دارند و یکی از محدودیتهای موجود مربوط به استان ما بوده است.