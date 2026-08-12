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مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت: کارگروه ملی جازموریان، برای مقابله با گسترش گرد و غباردر جنوب شرق کشور تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ساسان کفایی در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به اهمیت تالاب جازموریان در جنوب شرق کشور گفت: هدف از تشکیل کارگروه ملی جازموریان این است که این تالاب از شرایط فعلی به پهنه بزرگ گرد و غبار داخلی در جنوب شرق کشور تبدیل نشود.
وی افزود: شاید آثار این اقدام در کوتاهمدت بهصورت بسیار محسوس و سریع نمایان نشود، اما با برنامهریزی و هماهنگی ملی میتوان دستکم از گسترش کانونهای گرد و غبار در جازموریان جلوگیری کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین اعتبارات گفت: تشکیل این کارگروهها علاوه بر ایجاد هماهنگی دستگاهها، امکان بهرهمندی استان از برخی ردیفها و اعتبارات ملی را نیز فراهم میکند.
کفایی از پیگیری تشکیل کارگروه ملی تالاب جازموریان برای مقابله با گسترش گردوغبار خبرداد.
وی با اشاره به راهاندازی ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای استان کرمان افزود: این کارگروه حدود سه ماه پیش با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست در کرمان راهاندازی شد و در ادامه نیز کارگروه سیاستگذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار استان که کرمان یکی از مهمترین پهنههای گرد و غبار کشور را در خود جای داده ، با حضور دبیر این کارگروه در استان آغاز به کار کرد.
وی بیان کرد: تالابها ارتباط مستقیمی با آبخیزداری، منابع آب و آبخوانهای استان دارد و هر اندازه وضع تالابها و منابع آبی مطلوبتر باشد، اوضاع آبخوانها و در نهایت وضع آبی استان نیز بهتر خواهد بود.
کفایی با اشاره به ارتباط مستقیم گرد و غبار با سلامت مردم افزود: در نیمه نخست سال بعلت شدت گرد و غبار، فعالیت ادارات و دستگاهها با محدودیت و یا حتی تعطیلی روبرو شد.
وی باقدردانی از اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران در حفاظت از محیط زیست را مهم و اثرگذار دانست و گفت: تشکلهای زیستمحیطی داوطلبانه و بدون چشمداشت برای حفاظت از آب و خاک کشور فعالیت میکنند و اصحاب رسانه نیز در کنار آنها نقش مهمی در مطالبهگری و آگاهیبخشی دارند.