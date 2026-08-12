به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، مردم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی پیامبر مهربانی‌ها (ص)، بر مدارا و تساهل آن حضرت در برابر دشمنان و تلاش برای جلوگیری از جنگ و درگیری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برابر پیمان‌شکنی دشمنان، گفتند: آن حضرت تا حد امکان از درگیری پرهیز می‌کردند، اما در صورت نقض عهد و تجاوز دشمن، با قاطعیت و سرعت واکنش نشان می‌دادند تا از تکرار تجاوز و جسارت جلوگیری شود.