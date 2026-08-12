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همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم(ص)، ۱۶۴امین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان با تأکید بر الگوبرداری از سیره مدارا و در عین حال قاطعیت حضرت رسول الله(ص) در برابر دشمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، مردم با اشاره به ویژگیهای شخصیتی پیامبر مهربانیها (ص)، بر مدارا و تساهل آن حضرت در برابر دشمنان و تلاش برای جلوگیری از جنگ و درگیری تأکید کردند.
شرکتکنندگان همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در برابر پیمانشکنی دشمنان، گفتند: آن حضرت تا حد امکان از درگیری پرهیز میکردند، اما در صورت نقض عهد و تجاوز دشمن، با قاطعیت و سرعت واکنش نشان میدادند تا از تکرار تجاوز و جسارت جلوگیری شود.