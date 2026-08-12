به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد(ص)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت ثامن‌الحجج حضرت امام رضا(ع)، افزود: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و افزایش حضور مردم در آیین‌های عزاداری، پایگاه‌های حامی‌یابی کمیته امداد در گلستان شهدای اصفهان مستقر شده است.

کریم زارع افزود:این پایگاه ها آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به خیران و ثبت‌نام از حامیان جدید در قالب پویش «به عشق حسین(ع)» است تا علاقه‌مندان بتوانند با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، در مسیر حمایت و پشتیبانی از این فرزندان و تامین نیازهای آنان سهیم شوند.

وی ادامه داد: خیران و مردم نیک‌اندیش می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها، علاوه بر آشنایی با طرح‌های حمایتی کمیته امداد، در پویش «به عشق حسین(ع)» مشارکت کرده و حمایت خود را از خانوارهای تحت حمایت این نهاد اعلام کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اینکه مسیرهای مختلفی برای مشارکت نیکوکاران پیش‌بینی شده است، افزود: عموم خیران می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر، مراکز نیکوکاری کمیته امداد و پایگاه‌های مستقر در مراسم عزاداری، با ارسال عدد یک به سرشماره 3000333331 و یا مراجعه به آدرس الکترونیکی Ekram.emdad.ir همچنین با استفاده از بازوی حامی باش در سکوی بله (ble.ir/ekrambot) برای حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان اقدام کنند.

کریم زارع با قدردانی از همراهی همیشگی مردم و خیران استان، گفت: مشارکت‌های مردمی در این ایام می‌تواند گره‌گشای بخشی از نیازهای خانواده‌های تحت حمایت باشد و زمینه‌ساز تداوم خدمت‌رسانی و تقویت فرهنگ احسان، نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان در جامعه شود.