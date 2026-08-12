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پنجمین وقف جدید خضری دشتبیاض در سال ۱۴۰۵، در بخش نیمبلوک شهرستان قائنات خراسان جنوبی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خضری دشتبیاض شهرستان قائنات گفت: وارثان مرحوم حجتالاسلام مدرسی یک باب ساختمان دو طبقه به مساحت ۳۰۰ مترمربع و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش نیمبلوک وقف کردند.
حجتالاسلام رمضانپور افزود: این موقوفه به نیت استفاده برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی در دهستان کرغند وقف شده است.