صد و شصت و چهارمین تجمع مردمی شهرستان قرچک، با حضور گسترده مردم در میدان امام خمینی (ره) و در راستای خونخواهی رهبر شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قرچک بار دیگر با برگزاری تجمع گسترده در میدان امام خمینی (ره)، یکپارچگی و همبستگی خود را در برابر تهدیدات دشمنان به‌ویژه در چارچوب برنامه‌های خونخواهی رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع مردمی، با شعار مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر اهمیت انسجام ملی در برابر فشار‌های خارجی تأکید کردند و در این اجتماع که به صورت مستمر در این شهرستان برگزار می‌شود، پیامی قاطع در جهت تداوم راهبرد مقاومت و پاسخ به زیاده‌خواهی‌های دشمنان بود.