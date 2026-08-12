حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام، امروز و همزمان با سالروز وفات حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) غرق در حزن و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم شیراز و شهرستان های فارس و مجاوران حرم مطهر امین ولایت ، امروز با حضور در حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام ، وفات پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت دو سلاله برگزیده اش حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) را تسلیت و تعزیت می گویند.

معاون فرهنگی آستان مقدس امین ولایت گفت: ویژه برنامه‌های ایام سوگواری دهه آخرصفر ازدیشب در حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) آغاز شده است و تا فردا شب ادامه دارد.

حجت‌الاسلام میرشکاری گفت: این ویژه‌برنامه‌ها به مدت سه شب، در شبستان امام خمینی حرم مطهر و همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

میرشکاری افزود: در نخستین شب این مراسم، دیشب حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کیخا سخنرانی کرد و دعای توسل و مراسم مرثیه‌خوانی هم با نوای حاج مهدی منصوری برگزار شد.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) ادامه داد: امشب هم در شبستان امام خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی سخنرانی می‌کند و قرائت حدیث کساء و مرثیه‌خوانی با مداحی مهدی کریم‌پور برگزار می‌شود.

میرشکاری خاطرنشان کرد: در سومین شب این برنامه‌ها، فردا پنج‌شنبه ۲۲ مرداد، دعای کمیل و مراسم مرثیه‌خوانی با نوای حاج امیر عارف برگزار می‌شود.

آیین لاله‌گردانی خدام حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) هم فردا شب و همزمان با برگزاری مراسم دهه آخرصفر برگزار می‌شود.