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موافقت اصولی احداث یک هتلآپارتمان در کیار چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای ساخت یک هتلآپارتمان از سوی بخش خصوصی در شهرستان کیار صادر شد.
هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این هتلآپارتمان ۳۶۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این هتلآپارتمان در شهرستان کیار زمینه اشتغالزایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.