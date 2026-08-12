به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای ساخت یک هتل‌آپارتمان از سوی بخش خصوصی در شهرستان کیار صادر شد.

هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این هتل‌آپارتمان ۳۶۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این هتل‌آپارتمان در شهرستان کیار زمینه اشتغال‌زایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.