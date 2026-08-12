مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان: ۶۴ شهید والامقام از استان کرمان، در طول جنگ رمضان تقدیم ملت، نظام و کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، احمد گروئی در جمع خبرنگاران افزود: در جنگ رمضان هفت خلبان از پایگاه هوانیروز کرمان به شهادت رسیدند و سه نفر از دانش آموزان و خانواده شهید عرب‌نژاد را می‌توان نام برد و رسانه‌ها به شهدای جنگ رمضان بپردازند.

وی یاد آور شد: استان کرمان ۶ هزار و ۷۸۸ شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده و برای جمع آوری آثار و خاطرات شهدا و ایثارگران کار‌های زیادی انجام شده و نیاز است زندگی و اقدامات شهدا و ایثارگران به تصویر کشیده شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با اشاره به ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی بیان کرد: آزادگان عزیز در زندان‌های رژیم بعثی عراق افتخار آفریدند و با وجود رنج‌ها و ستم‌ها و شکنجه‌هایی که کشیدند، مظلوم هستند و امروز هم در جامعه بی سر و صدا در جامعه مشغول زندگی هستند.

احمد گروئی با اعلام وجود هزار و ۲۵۸ آزاده سرافراز در استان کرمان افزود: از این تعداد حدود ۳۰۰ نفر به رحمت خدا رفتند و دیگر آزادگان عزیز نیز در سنین بالا قرار دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان تصریح کرد: ازحدود ۲۳ هزار جانباز در استان کرمان حدود پنج هزار نفر از آنها به رحمت خدا رفتند و در بین جانبازارن، علاوه بر جانبازان قطع نخاعی، ۲۳ جانباز روشن دل است.

گروهی بیان کرد: در استان کرمان به ۱۵۷ هزار نفر از جانبازان و خانواده‌های شهدا و ایثارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌های دیگر خدمات ارائه می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه ایثارگری در استان کرمان اظهار کرد: ۴۰۰ جانباز سخت درمان در استان کرمان داریم که نیاز به امکانات بهداشتی و درمانی ویژه دارند، البته خدمات پزشکی و دارویی در مراکز درمانی به ایثارگران ارائه می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان بیان کرد: ۷۰درصد والدین شهدا به رحمت خدا رفته‌اند و ۳۰ درصد باقی مانده‌اند که بیشتر در بستر بیماری و در منازل هستند و به صورت مرتب با آنها دیدار داریم و سلامت آنها پایش می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث مسکن سه هزار نفر از خانواده‌های ایثارگران در استان نیاز به مسکن دارند که با کمک استانداری و اداره کل راه و شهرسازی امیدواریم بتوانیم مسکن ایثارگران را به ویژه برای شهدای جنگ رمضان تا پایان سال ساماندهی کنیم.

گروئی تاکید کرد: اشتغال یکی از جدی‌ترین مشکلات جامعه ایثارگری کرمان است و تعداد قابل توجهی از ایثارگران و فرزندان آنان بیکار هستند، هر چند دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای سهمیه‌های قانونی ۲۵ درصد استخدام ایثارگران هستند،

بگفته وی تلاش می شود با استفاده از ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، گردشگری، معدن و کشاورزی نوین، زمینه اشتغال ایثارگران و فرزندان آنان فراهم شود.

وی با گرامیداشت روز خبرنگار و شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا بیان کرد: تعامل رسانه‌ها با بنیاد می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه ایثارگری کمک کند.