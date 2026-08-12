به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی پورشفیع رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان با بیان اینکه پس از بررسی نهایی، مبنای اجرای برنامه‌ها و رویدادهای گردشگری شهرستان خواهد بود،گفت: در حوزه تاریخی شهرستان اردستان دارای ۷۷ اثر ثبت‌شده ملی، یک اثر جهانی، چهار اثر ناملموس، ۳۲ محوطه باستانی و هشت محوطه باستانی ثبت‌شده است که از نظر باستان‌شناسی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵ واحد اقامتی فعال شامل هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، اقامتگاه سنتی، خانه مسافر، مجتمع بین‌راهی، سفره‌خانه، محوطه گردشگری و واحدهای پذیرایی در شهرستان فعالیت دارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردستان با اشاره به جایگاه اقامتگاه‌های بوم‌گردی گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی بیشترین ظرفیت اقامتی شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند و با ۵۰ اتاق و ۱۵۸ تخت، نقش مهمی در معرفی هویت کویری و ظرفیت‌های طبیعی اردستان ایفا می‌کنند.

مجتبی پورشفیع خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای آغاز عملیات باستان‌شناسی در یکی از محوطه‌های تاریخی شهرستان شد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند در معرفی هرچه بهتر تاریخ، فرهنگ و پیشینه تمدنی اردستان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه این شهرستان به طور همزمان از طبیعت کویری و کوهستانی برخوردار است، افزود: این ویژگی، اردستان را به مقصدی مناسب برای جذب گردشگران در تمامی فصول سال تبدیل کرده است.