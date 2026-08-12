فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با بیان اینکه امنیت یک مقوله مشارکتی و فرایندی چندبعدی است، از کاهش ۲۲ درصدی سرقت در اردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ حجت اله بهامین با تشریح عملکرد انتظامی شهرستان در چهار ماهه سال جاری تاکید کرد: در این بازه زمانی، کشفیات سرقت ۵ درصد و دستگیری سارقان ۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با مواد مخدر افزود:همچنین در این مدت کشفیات مواد مخدر ۲۷ درصد و دستگیری متهمان این حوزه ۵۴ درصد رشد داشته و کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز نیز با ۱۰۰ درصد افزایش مواجه بوده است.

سرهنگ بهامین با اعلام کاهش ۱۷ درصدی تصادفات جرحی برون شهری در این شهرستان در چهارماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیان کرد: در چهار ماهه امسال، بیش از ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۸۹۰ کیسه کود شیمیایی به ارزش افزون بر ۱۸ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.